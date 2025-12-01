82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 14:52
пробки
4/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 14:52
пробки
4/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
сегодня 12:05
общество

СГУГиТ выступил площадкой международной просветительской акции «Географический диктант»

Фото: СГУГиТ
Подпишитесь на Telegram-канал

Сибирский государственный университет геосистем и технологий в очередной раз стал одной из площадок для проведения международной просветительной акции «Географический диктант», организуемой Русским географическим обществом.

Начиная с 2015 года Русское географическое общество по инициативе Председателя Попечительского Совета Общества В.В. Путина проводит географический диктант, главная цель которого объединить всех интересующихся географией, экологией, историей и культурой России.

Фото СГУГиТ выступил площадкой международной просветительской акции «Географический диктант» 2

Университет организовал для более чем 100 участников праздник географии. Перед началом диктанта гости и студенты смогли погрузиться в тему: посмотреть тематические видеоролики и фильмы от РГО, а также принять участие в познавательных викторинах и играх, где самые активные получили памятные призы.

Фото СГУГиТ выступил площадкой международной просветительской акции «Географический диктант» 3

Традиционную поддержку от экипажа Международной космической станции участники на площадке СГУГиТ принимали уже как добрую традицию. Наибольшую активность в написании диктанта проявили студенты СГУГиТ и школьники.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.