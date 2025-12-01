СГУГиТ выступил площадкой международной просветительской акции «Географический диктант»

Сибирский государственный университет геосистем и технологий в очередной раз стал одной из площадок для проведения международной просветительной акции «Географический диктант», организуемой Русским географическим обществом.

Начиная с 2015 года Русское географическое общество по инициативе Председателя Попечительского Совета Общества В.В. Путина проводит географический диктант, главная цель которого объединить всех интересующихся географией, экологией, историей и культурой России.

Университет организовал для более чем 100 участников праздник географии. Перед началом диктанта гости и студенты смогли погрузиться в тему: посмотреть тематические видеоролики и фильмы от РГО, а также принять участие в познавательных викторинах и играх, где самые активные получили памятные призы.

Традиционную поддержку от экипажа Международной космической станции участники на площадке СГУГиТ принимали уже как добрую традицию. Наибольшую активность в написании диктанта проявили студенты СГУГиТ и школьники.