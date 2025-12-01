82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 23:11
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.70 | eur 90.34
сегодня 18:40
проиcшествия

Старый барак вспыхнул в Новосибирске

Фото: скриншот из видео телеграм-канала «АСТ 54»
В Ленинском районе 1 декабря зафиксирован пожар в старом бараке, кадры которого появились в телеграм-канале «АСТ54».

Там уточняется адрес — 2-й переулок Серафимовича, 16. На месте заметили несколько пожарных расчётов, дом полыхал по всей длине, и пока никто не сообщал о пострадавших.

«Прецедент» обратился за разъяснениями в региональное управление МЧС. В ведомстве подтвердили, что возгорание произошло в расселённом здании, и подразделения продолжают его тушить.

Согласно данным фонда модернизации ЖКХ, двухэтажный дом построили в 1941 году, в нём значилось 18 квартир, а степень износа превышала семьдесят процентов.

Игорь Кириченко
Журналист

