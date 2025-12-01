82.76% -1.2
общество

Украина и США провели новые переговоры: о чём договорились

На этой неделе в Вашингтоне прошла серия переговоров между представителями Украины и США.

Основной целью встреч стало обсуждение вопросов безопасности, военной поддержки и экономического сотрудничества между странами.

В ходе переговоров стороны обсудили возможные пути усиления оборонного сотрудничества, поставки военной техники и оборудования, а также координацию действий по международным инициативам. Украина подчеркнула необходимость продолжения поддержки со стороны США для стабилизации ситуации на востоке страны и укрепления её обороноспособности.

С американской стороны в переговорах участвовали высокопоставленные чиновники, включая представителей Государственного департамента и Министерства обороны. Они отметили готовность продолжать поддержку Киева в вопросах безопасности, а также обсудили долгосрочные программы обучения и совместных военных учений.

Кроме военных аспектов, переговоры коснулись экономического и гуманитарного сотрудничества. Обе стороны подчеркнули важность совместных инициатив по восстановлению инфраструктуры, оказанию помощи гражданскому населению и развитию стратегических отраслей экономики.

