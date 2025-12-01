В медучреждениях Новосибирска вводят масочный режим

В больницах и поликлиниках Новосибирской области снова введут масочный режим. Об этом сообщил министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий на оперативном совещании в правительстве.

По его словам, число обращений с симптомами ОРВИ заметно выросло, особенно в выходные дни.

В медорганизациях планируют разделять потоки пациентов: посетителей с температурой будут направлять через отдельные входы, чтобы сократить контакты заболевших со здоровыми, включая детей. Сейчас специалисты анализируют динамику обращений. Масочный режим собираются ввести уже в среду или четверг.

Губернатор Андрей Травников отметил, что в соседних регионах из-за высокого уровня заболеваемости — до 57% школьников — уже вводят карантин и переводят школы на дистанционное обучение. В Новосибирской области также готовятся к усилению мер.