82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 23:12
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.70 | eur 90.34
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 23:12
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.70 | eur 90.34
сегодня 20:20
общество

В медучреждениях Новосибирска вводят масочный режим

Фото: freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

В больницах и поликлиниках Новосибирской области снова введут масочный режим. Об этом сообщил министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий на оперативном совещании в правительстве.

По его словам, число обращений с симптомами ОРВИ заметно выросло, особенно в выходные дни.

В медорганизациях планируют разделять потоки пациентов: посетителей с температурой будут направлять через отдельные входы, чтобы сократить контакты заболевших со здоровыми, включая детей. Сейчас специалисты анализируют динамику обращений. Масочный режим собираются ввести уже в среду или четверг.

Губернатор Андрей Травников отметил, что в соседних регионах из-за высокого уровня заболеваемости — до 57% школьников — уже вводят карантин и переводят школы на дистанционное обучение. В Новосибирской области также готовятся к усилению мер.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.