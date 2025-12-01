В Новосибирск поступила новая спецтехника для зимнего сезона

В рамках контракта 2025 года в город уже доставили 29 из 59 закупленных машин, которые выйдут на дороги этой зимой. Об этом сообщил Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

В Новосибирске продолжается обновление парка специальной техники для зимнего содержания улиц. В рамках контракта на 2025 год город приобрёл 59 единиц техники.

На данный момент в город доставлено 29 машин: среди них бульдозеры, дорожные фрезы, прицепные бетонозаливщики швов и термос-бункеры для производства литого асфальтобетона. Оставшиеся 30 единиц поступят в декабре.

Новая техника уже этой зимой выйдет на дороги, что позволит быстрее и эффективнее реагировать на задачи по уборке и ремонту городских улиц в сложных погодных условиях.