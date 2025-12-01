82.76% -1.2
сегодня 19:40
общество

В Новосибирске фонд дольщиков выплатит застройщику 9,6 млн рублей

Фото: Pexels.com
Арбитражный суд Новосибирской области обязал Фонд защиты прав дольщиков выплатить строительной компании «Союз военных строителей» 9,6 млн рублей. Об этом сообщает «Прецедент».

Фонд, подконтрольный правительству региона, выступал заказчиком при достройке объектов в ЖК «Закаменский» и Краснообске. Спор возник из-за неполной оплаты выполненных работ: компания ранее через суд добилась увеличения стоимости контракта из-за роста цен на стройматериалы.

После ввода дома № 11 в эксплуатацию в июле 2024 года строители посчитали, что их полностью не рассчитали. Фонд отказался доплачивать, ссылаясь на ограничения финансирования, однако суд удовлетворил иск «СВС» по обоим объектам.

Ранее компания уже взыскала 28 млн рублей за работы в Краснообске, а этой осенью другая строительная фирма получила с Фонда 160 млн рублей за достройку дома № 13 в «Закаменском». Решение суда пока может быть обжаловано.

Игорь Кириченко
Журналист

