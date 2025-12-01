82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 23:12
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.70 | eur 90.34
сегодня 22:00
общество

В Новосибирске изменили маршрут движения автобуса № 30 и 30а

Фото: АиФ-Новосибирск
С 1 декабря изменилась схема движения маршрутного такси № 30 «Улица Александра Анцупова — Сад имени Дзержинского — Улица Александра Анцупова» и обратного направления № 30а, следующего до Новосибирского автовокзала. Об этом сообщили в мэрии города.

В прямом направлении из маршрута исключили участок улицы Добролюбова от пересечения с Большевистской до пересечения с Зыряновской. Теперь движение проходит по улицам Восход и Зыряновская, после чего маршрут возвращается к прежней схеме.

Корректировки связаны с введением одностороннего движения на участке улицы Добролюбова — от Зыряновской до Большевистской.

Игорь Кириченко
Журналист

