В Новосибирске опубликовали полный перечень выплат и премий для участников СВО в декабре

В Новосибирской области опубликован список выплат для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Для них действует обширная система финансовой поддержки, включающая единовременные и ежемесячные выплаты.

При заключении контракта на прохождение военной службы в НСО военнослужащий получает единовременную выплату в размере 2 000 000 рублей, сообщается на сайте kontrakt.nso.ru.

Ежемесячное денежное довольствие для контрактников в зоне специальной военной операции складывается из нескольких частей. Его размер зависит от воинского звания, занимаемой должности и выслуги лет. По Указу президента РФ от 31 марта 2023 г. № 230 также установлена ежемесячная социальная выплата в 15 000 рублей.

Общий доход составляет от 204 000 рублей в месяц. Вот примеры денежного довольствия по некоторым должностям:

зам. командира взвода – от 242 000 руб;

командир отделения – от 232 000 руб;

инструктор штаба, начальник радиостанции – от 226 000 руб;

старший сапер, старший водитель-электрик – от 216 000 руб;

старший телефонист – от 219 000 руб;

гранатометчик, пулеметчик, водитель, повар – от 211 000 руб;

стрелок – от 204 000 руб.

Военнослужащим сохраняются ежемесячные выплаты (социальная выплата 15 000 руб., два оклада по воинской должности и суточные 4 240 руб.) в случаях, описанных ниже.

На 3 месяца:

при выводе в район для восстановления боеспособности;

при направлении на обучение, подготовку или переподготовку по военно-учётным специальностям.

На 1 месяц:

при нахождении на стационарном лечении;

при нахождении в отпуске по болезни;

при нахождении в основном отпуске.

На 10 суток:

при направлении в служебную командировку для получения вооружения, техники, боеприпасов, горючего или для эвакуации раненых и больных.

Военнослужащие также получают специальные выплаты за уничтоженную или захваченную технику определенных типов.

Ветеранам боевых действий положена ежемесячная дополнительная выплата в размере 3 896,19 рубля.

Для военнослужащих, награжденных государственными наградами, предусмотрена единовременная выплата в размере пяти окладов денежного содержания (сумма оклада по должности и оклада по воинскому званию).

Военнослужащие, получившие ранения, могут рассчитывать на несколько видов выплат:

федеральную в 3 млн рублей;

региональную компенсацию от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Дополнительно назначаются страховые выплаты:

313 тысяч рублей при тяжелом увечье;

78 тысяч рублей при легком.

При наступлении инвалидности предусмотрены следующие страховые выплаты:

I группа – 2 349 000 руб;

II группа – 1 566 000 руб;

III группа – 783 000 руб.

