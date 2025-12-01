82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 14:53
пробки
4/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 14:53
пробки
4/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
сегодня 09:38
общество

В Новосибирске продают коллекционные шахматы премиум-класса за 145 тысяч рублей

Фото: avito
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске на одной из интернет-площадок выставили на продажу эксклюзивный набор шахмат Eagle Pewter. О появлении объявления сообщили пользователи маркетплейса.

В Новосибирске появился редкий лот — коллекционный комплект шахмат стоимостью 145 тысяч рублей. Продавец предлагает набор Eagle Pewter, выполненный вручную и выпущенный ограниченной серией.

Согласно описанию, фигуры изготовлены из олова и покрыты 24-каратным золотом и серебром. Высота каждой фигуры варьируется от 9 до 15 сантиметров. Игровое поле представляет собой стеклянную доску размером 51×51 сантиметр с позолоченной разметкой.

«Шахматы Eagle Pewter, эксклюзив. Ограниченный тираж. Ручная работа», — указано в тексте объявления.

Для хранения комплекта предусмотрены футляры из красного дерева, а весь набор размещён в большом кейсе, отделанном велюром.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.