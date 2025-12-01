В Новосибирске продают коллекционные шахматы премиум-класса за 145 тысяч рублей

В Новосибирске на одной из интернет-площадок выставили на продажу эксклюзивный набор шахмат Eagle Pewter. О появлении объявления сообщили пользователи маркетплейса.

В Новосибирске появился редкий лот — коллекционный комплект шахмат стоимостью 145 тысяч рублей. Продавец предлагает набор Eagle Pewter, выполненный вручную и выпущенный ограниченной серией.

Согласно описанию, фигуры изготовлены из олова и покрыты 24-каратным золотом и серебром. Высота каждой фигуры варьируется от 9 до 15 сантиметров. Игровое поле представляет собой стеклянную доску размером 51×51 сантиметр с позолоченной разметкой.

«Шахматы Eagle Pewter, эксклюзив. Ограниченный тираж. Ручная работа», — указано в тексте объявления.

Для хранения комплекта предусмотрены футляры из красного дерева, а весь набор размещён в большом кейсе, отделанном велюром.