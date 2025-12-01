В Новосибирске продают статуэтку Фемиды за 180 тысяч рублей

В новосибирских объявлениях неожиданно появилась статуэтка Фемиды.

Цена на неё сразу бросается в глаза — просят 180 тысяч рублей. Автор публикации уверяет, что вещь не просто редкая, а сделанная под конкретный заказ.

Он говорит, что фигуру полностью отливали из серебра, потом долго правили детали и прорезали мелкие линии в известной местной мастерской, но её название он предпочёл не раскрывать, будто держит маленькую интригу.

Статуэтку можно держать как обычный декоративный предмет, но при желании её легко превратить в кулон: крепление уже есть, и его можно снять, если нужно вернуть прежний вид.