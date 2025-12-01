В Новосибирске пытаются найти подрядчика для реставрации бывшего арестного дома

В Новосибирске объявлен конкурс на разработку проекта реставрации исторического здания, где сейчас находится Музей счастья.

Заказчиком выступает Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия. Речь идет о доме №62 по улице Щетинкина, построенном в 1915 году и ранее известном как арестный дом.

Подрядчику предстоит подготовить комплексный план реставрации фасада и кровли, составить сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы. Особое внимание уделят сохранению исторического облика здания, включая деревянные резные наличники с растительным орнаментом и кирпичные элементы декора. Начальная стоимость контракта — около 3 млн рублей. Заявки принимаются до 5 декабря 2025 года, а завершить работы необходимо к 1 июня 2026 года.

Дом представляет собой памятник истории с кирпичным первым этажом и деревянным вторым. В 1918 году здесь содержались под стражей члены Новониколаевского совета рабочих и солдатских депутатов, позже расстрелянные и перезахороненные в сквере Героев Революции. В 2022 году в здании открылся Музей счастья.