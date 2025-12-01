В Новосибирске с 2026 года введут единый тариф на пригородные электрички

Проезд в пригородных поездах региона станет дешевле и удобнее, а для льготников появится возможность оплаты через мобильное приложение. Об этом сообщили на оперативном совещании правительства региона 1 декабря.

С 2026 года в Новосибирске вводится единый тариф на проезд в пригородных электричках. Об этом сообщили на оперативном совещании правительства региона 1 декабря.

Генеральный директор АО «Экспресс-пригород» Вячеслав Невежин подчеркнул, что этот шаг реализуется после многолетнего обсуждения и направлен на упрощение транспортной системы для пассажиров.

Кроме того, в следующем году планируется внедрение системы оплаты для льготников через мобильное приложение «Карта жителя НСО». В дальнейшем железнодорожники намерены расширять маршрутную сеть на восточном и западном направлениях, чтобы увеличить доступность пригородного транспорта для жителей региона.