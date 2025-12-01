В Новосибирске создают первый в России виртуальный музей колоколов

Новосибирские звонари приступили к созданию уникального виртуального музея колоколов, проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, сообщает «Вести Новосибирск».

Главный экспонат музея — точные модели колоколов с детальной информацией: старинные орнаменты, особенности литья, состав сплава, вес и «следы бытования». Например, один из колоколов имеет трещину по всему тулову и юбке.



«Его разбил звонарь, скорее всего, по неопытности, возможно, в мороз. Такие трещины образуются, когда колокол разбивают во время звона», — рассказал звонарь и формовщик-литейщик, заместитель руководителя Сибирского центра колокольного искусства Лев Инякин.

Колокол, датируемый XVII веком и отлитый в Московском пушечном дворе, случайно попал в музей: изначально его выставили на продажу в интернете, планировалось переплавить. В ходе исследований удалось выяснить его происхождение и историю.

«Исследуя сибирские колокола, мы увидели их красоту, поняли их значение и то, что их осталось не так много, и они находятся на большом расстоянии друг от друга — от Урала до Дальнего Востока. Услышать вживую их голоса непросто, поэтому решили собрать их в одну коллекцию», — пояснил кандидат искусствоведения, руководитель Сибирского центра колокольного искусства Алексей Талашкин.

В виртуальном музее посетители смогут не только увидеть колокола, но и услышать их уникальные звуки.