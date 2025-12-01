В Новосибирске возбудили дело о мошенничестве на 47 млн рублей

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, связанного с привлечением средств дольщиков.

По предварительным данным, компания, занимающаяся строительством малоэтажных домов, в 2022–2024 годах получила от участников долевого строительства крупные суммы, но работы по возведению объектов до настоящего времени не завершены, из-за чего образовался ущерб свыше 47 миллионов рублей.

Материалы для начала расследования переданы сотрудниками подразделения экономической безопасности.

Сейчас следствие проводит проверки и другие необходимые действия, чтобы установить последовательность событий и круг причастных лиц.