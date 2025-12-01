82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 23:12
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.70 | eur 90.34
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 23:12
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.70 | eur 90.34
сегодня 18:20
общество

В Новосибирске возбудили дело о мошенничестве на 47 млн рублей

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, связанного с привлечением средств дольщиков.

По предварительным данным, компания, занимающаяся строительством малоэтажных домов, в 2022–2024 годах получила от участников долевого строительства крупные суммы, но работы по возведению объектов до настоящего времени не завершены, из-за чего образовался ущерб свыше 47 миллионов рублей.

Материалы для начала расследования переданы сотрудниками подразделения экономической безопасности.

Сейчас следствие проводит проверки и другие необходимые действия, чтобы установить последовательность событий и круг причастных лиц.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.