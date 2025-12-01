В Новосибирске запустят сдвоенные электрички в 14 вагонов к праздникам

Компания «Экспресс-пригород» сообщила о запуске сдвоенных составов электричек на новогодние праздники, чтобы пассажирам было удобнее.

Генеральный директор Вячеслав Невежин уточнил, что поезда из 14 вагонов будут курсировать из Новосибирска в Барабинск и Татарск 26 и 30 декабря, а также 10 января.

Статистика показывает, что западное направление обслуживает 23% пассажиров, южное — 24%, а около трети клиентов выбирают поездки внутри Новосибирска, где наблюдается рост пассажиропотока. Снижение числа пассажиров на направлениях в Кузбасс и Жеребцово связано с уменьшением активности дачников из-за автомобилизации и ограниченной мобильности пожилых.

Наиболее популярными внутригородскими маршрутами стали платформа в промышленно-логистическом парке (+125%), микрорайон «Пригородный простор» (+66%) и станция Сеятель (+22%).

В этом году компания открыла новые маршруты: четыре на Новосибирск — Бердск, пять на Новосибирск — Инская и четыре в сторону Обь с 1 декабря. На следующий год планируется единый тариф на пригородные поездки внутри города.