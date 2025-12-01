В Новосибирске заработали три городских катка для массового катания

В Новосибирске 1 декабря начали работу три городских катка — в Центральном парке, Нарымском сквере и на стадионе «Чкаловец». Об этом написал мэр города Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале.

На всех трёх площадках доступны прокат коньков и программы для посетителей. Планируются новогодние и рождественские мероприятия, а также мастер-классы по фигурному катанию, хоккею и базовым элементам катания на льду. Актуальное расписание размещено на портале спортивных объектов города.

Городские службы сообщили, что одновременно ведётся подготовка 40 хоккейных коробок в жилых кварталах. На опубликованной карте указаны адреса залитых площадок, а также места, где оборудованы раздевалки, работают инструкторы и открыты пункты проката. В перечень входят локации на улицах Дуси Ковальчук, Жуковского, Тимирязева, Лениградской, Фабричной, С.-Гвардейцев, Зорге, Полевой, Экваторной и других.

Всего этой зимой в Новосибирске планируют залить более 60 ледовых площадок, включая четыре крытых катка с искусственным льдом. На шестнадцати объектах предусмотрены тёплые раздевалки, а на пятнадцати — прокат коньков.