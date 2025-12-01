82.76% -1.2
сегодня 11:51
общество

В Новосибирской области спасли более 300 косуль из ледового плена

Фото: Минприроды НСО
В ходе межведомственной операции минприроды, МЧС и местных охотников удалось помочь диким животным, застрявшим на замерзшем озере во время миграции. Об этом сообщили на сайте Минприроды Новосибирской области.

В Карасукском районе Новосибирской области в минувшие выходные проведена масштабная операция по спасению сибирских косуль. Более 300 животных, мигрировавших с территории Алтайского края, оказались в опасной ситуации на тонком льду и не могли самостоятельно выбраться.

К работе привлекли две бригады государственных инспекторов минприроды, специалистов МЧС, а также местных охотников. Для безопасного перемещения по льду использовали судно на воздушной подушке, что позволило доставлять помощь напрямую к животным.

По словам начальника управления по охране животного мира министерства Семена Доплера, хотя без потерь не обошлось, большая часть косуль была спасена. Ситуация показала, насколько массовая миграция может стать опасной из-за природных и техногенных препятствий: животные застревают в изгородях, на обледенелых склонах и в котлованах.

Раннее Сиб.фм писали, что косули массово гибнут из-за скользкого льда.

Александра Провоторова
журналист

