сегодня
01 декабря, 14:53
пробки
4/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
сегодня 12:21
общество

В Новосибирской области усилят охрану лесов перед Новым годом: вырубка елей грозит уголовной ответственностью

Фото: ru.freepik.com
В Новосибирской области усилят охрану лесов перед Новым годом. Об этом сообщили в Минприроды региона.

В Новосибирской области усиливают меры по охране лесов в преддверии Нового года. В Минприроды региона напомнили, что рубить ёлки и сосны без разрешения запрещено. Для контроля за лесными массивами используют наземные патрули, беспилотники и фотоловушки.

Заготовка новогодних деревьев проводится в плановом порядке: лесхозы под контролем специалистов министерства выбирают и срубают молодые ели, сосны и пихты на специально отведённых участках. Акция продлится до конца декабря.

За самовольную вырубку деревьев предусмотрена административная или уголовная ответственность. Жителям рекомендуют покупать ёлки только в официальных торговых точках, где продавцы предоставляют документы, подтверждающие законность заготовки.

Александра Провоторова
журналист

