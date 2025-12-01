82.76% -1.2
сегодня 19:20
общество

В Новосибирской области второй месяц снижается миграционная нагрузка

В Новосибирской области второй месяц подряд фиксируют уменьшение миграционной нагрузки на социальную сферу.

Об этом сообщил заместитель начальника МВД по региону Кирилл Травин на оперативном совещании правительства 1 декабря.

По данным МВД, в ноябре еженедельно в регион приезжали около шести тысяч иностранных граждан, тогда как выезжали примерно десять тысяч. В последнюю неделю месяца область покинули две тысячи пятьсот пятьдесят три человека.

В регионе проводились профилактические проверки соблюдения миграционного законодательства. В ходе мероприятий выявили нарушения, после чего нарушителей направили к месту проживания за пределами России. С 24 по 30 ноября проверили десять объектов. Зафиксировано сто пятьдесят пять нарушений. В отношении тридцати трёх иностранцев принято решение о принудительном выезде, фактически выдворены двадцать пять человек.

Игорь Кириченко
Журналист

