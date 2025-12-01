82.76% -1.2
сегодня 20:40
общество

В Новосибирской области введут единый тариф на пригородные электрички

На оперативном совещании правительства Новосибирской области 1 декабря сообщили о введении единого тарифа на проезд в пригородных электричках.

Генеральный директор АО «Экспресс-пригород» Вячеслав Невежин отметил, что это результат многолетней работы и направлено на повышение удобства и предсказуемости поездок для пассажиров.

В 2026 году планируют внедрить возможность оплаты льготных поездок через мобильное приложение «Карта жителя НСО». Система упростит получение льгот и позволит отказаться от части бумажных документов.

Также компания рассматривает расширение маршрутной сети пригородных поездов в восточном и западном направлениях. Новые маршруты должны повысить доступность транспорта и улучшить транспортную связанность региона.

Игорь Кириченко
Журналист

