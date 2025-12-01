В Новосибирской области вводят масочный режим в медучреждениях из-за роста ОРВИ

В регионе зафиксирован всплеск заболеваемости ОРВИ: за прошлую неделю количество случаев увеличилось на 10–15%, пик пришёлся на выходные.

В Новосибирской области в медицинских учреждениях с середины недели вводится масочный режим. Решение принято в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, который по данным министра здравоохранения Ростислава Заблоцкого составил 10–15% за последнюю неделю, при этом пик пришёлся на выходные.

Губернатор Андрей Травников отметил, что сезонные вирусные эпидемии остаются опасными и уже распространяются из европейской части России в Сибирь. В соседних регионах вводят карантин и переводят школы на дистанционное обучение при высоком уровне заболеваемости среди учеников.

Для профилактики массового закрытия школ и медучреждений глава региона поручил минздраву, минобру и муниципалитетам своевременно оценивать риски и при необходимости вводить ограничительные меры. В медорганизациях также усиливают разобщение пациентов с симптомами болезней и здоровых посетителей.