сегодня
01 декабря, 14:53
пробки
4/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
сегодня
01 декабря, 14:53
пробки
4/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
сегодня 12:57
общество

В Новосибирской области вводят масочный режим в медучреждениях из-за роста ОРВИ

Фото: ru.freepik.com
В регионе зафиксирован всплеск заболеваемости ОРВИ: за прошлую неделю количество случаев увеличилось на 10–15%, пик пришёлся на выходные.

В Новосибирской области в медицинских учреждениях с середины недели вводится масочный режим. Решение принято в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, который по данным министра здравоохранения Ростислава Заблоцкого составил 10–15% за последнюю неделю, при этом пик пришёлся на выходные.

Губернатор Андрей Травников отметил, что сезонные вирусные эпидемии остаются опасными и уже распространяются из европейской части России в Сибирь. В соседних регионах вводят карантин и переводят школы на дистанционное обучение при высоком уровне заболеваемости среди учеников.

Для профилактики массового закрытия школ и медучреждений глава региона поручил минздраву, минобру и муниципалитетам своевременно оценивать риски и при необходимости вводить ограничительные меры. В медорганизациях также усиливают разобщение пациентов с симптомами болезней и здоровых посетителей.

Александра Провоторова
журналист

