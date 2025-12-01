В Новосибирской области вырос пассажиропоток пригородных электричек

Итоги работы АО «Экспресс-пригород» представили на оперативном совещании в правительстве региона. Компания фиксирует стабильный рост объёмов перевозок, особенно внутри Новосибирска.

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области представили данные о работе АО «Экспресс-пригород» за 2025 год. По словам генерального директора компании Вячеслава Невежина, объём пригородных перевозок продолжает расти. Наибольший прирост — 19% к уровню 2023 года — отмечен в границах Новосибирска, на который приходится треть всего пассажиропотока.

Рост объясняют развитием мультимодальных маршрутов. На платформе «Промышленно-логистический парк» пассажиропоток увеличился на 125%, на станции «Пригородный простор» — на 66%, а в Чанах — на 36%. С 2023 года такими маршрутами воспользовались 235 тысяч пассажиров. Также растёт доля продажи билетов через мобильные устройства и терминалы самообслуживания.

В периоды повышенного спроса в 2025 году шесть раз назначались сдвоенные электропоезда по 14 вагонов; ещё три дополнительных отправления ожидаются в новогодние праздники.

В 2026 году железнодорожники планируют внедрить продажу билетов через приложение «Карта жителя Новосибирской области» и ввести единый тариф на территории города.