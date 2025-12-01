В Новосибирской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ

За прошлую неделю число случаев острых респираторных вирусных инфекций в регионе увеличилось на 10–15%, сообщили в Минздраве.

В Новосибирской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ. По данным министра здравоохранения Ростислава Заблоцкого, увеличение числа заболевших составило 10–15% по сравнению с предыдущей неделей, при этом всплеск пришёлся на выходные. В связи с этим в медицинских учреждениях с середины недели планируется ввести масочный режим, а также минимизировать контакты между больными и здоровыми пациентами.

«Да, пандемия коронавируса в прошлом, но сезонные ежегодные эпидемии никуда не ушли и они тоже опасны. Эпидемия уже перешагнула из европейской части России в Сибирь.» — , подчеркнул Андрей Травников.

В образовательных организациях также рекомендовано оценивать риски и при необходимости вводить карантинные меры, чтобы не допустить массового перевода школ на дистанционное обучение.