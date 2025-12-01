В Толмачёво 1 декабря задерживаются сразу несколько рейсов

Новосибирский аэропорт Толмачёво утром 1 декабря фиксирует задержки ряда прилётных рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

В Толмачёво 1 декабря наблюдаются перебои в расписании — сразу несколько самолётов прибывают с задержкой. Так, рейс S7 Airlines из Братска (S7 5216), который должен был приземлиться в 09:55, ожидается позднее — ориентировочно в 10:07.

Сильнее всего от графика отклонился рейс S7 5304 из Норильска. Вместо планируемого прибытия в 11:30 лайнер ожидают только в 19:35.

С опозданием прилетит и самолёт Azur Air из Камрани (рейс ZF 2548). Его посадка перенесена с 18:00 на 19:00.

Данные о времени прилёта обновляются на табло аэропорта в режиме реального времени.