82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 14:54
пробки
4/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 14:54
пробки
4/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
сегодня 10:00
общество

В Толмачёво 1 декабря задерживаются сразу несколько рейсов

Фото: ru.freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Новосибирский аэропорт Толмачёво утром 1 декабря фиксирует задержки ряда прилётных рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

В Толмачёво 1 декабря наблюдаются перебои в расписании — сразу несколько самолётов прибывают с задержкой. Так, рейс S7 Airlines из Братска (S7 5216), который должен был приземлиться в 09:55, ожидается позднее — ориентировочно в 10:07.

Сильнее всего от графика отклонился рейс S7 5304 из Норильска. Вместо планируемого прибытия в 11:30 лайнер ожидают только в 19:35.

С опозданием прилетит и самолёт Azur Air из Камрани (рейс ZF 2548). Его посадка перенесена с 18:00 на 19:00.

Данные о времени прилёта обновляются на табло аэропорта в режиме реального времени.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.