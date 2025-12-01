В центре Новосибирска снесли пятый корпус бывшей инфекционной больницы

В Новосибирске завершён снос пятого корпуса бывшей городской инфекционной больницы № 1, расположенной на улице Семьи Шамшиных. Здание, возведённое в советский период, активно использовалось во время пандемии COVID-19 для лечения пациентов. Демонтаж начался осенью 2025 года и теперь полностью завершён.

Инфекционная больница № 1 работала с 1934 года. Стационар был рассчитан на 355 коек и включал шесть лечебных отделений, реанимацию, службы лучевой и функциональной диагностики, а также ряд специализированных лабораторий.

При этом четвёртый корпус, построенный в 1936 году и представляющий историческую ценность, временно сохранят. На территории также остаются другие здания бывшего медучреждения, включая административные помещения и морг, который, согласно данным 2ГИС, продолжает работу.

Ранее мэрия Новосибирска утвердила постановление о реализации на этом участке крупного инвестиционного проекта. На месте ликвидированной больницы планируется построить жильё для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проект инициирован «заинтересованным лицом», название которого в документах не раскрывается. Предполагается внесение изменений в Генеральный план города.