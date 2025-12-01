82.76% -1.2
сегодня 10:55
общество проиcшествия

Водителя, виновного в смертельном ДТП на Фрунзе, отправили в колонию на 7 лет

Фото: Новосибирский областной суд
Новосибирский областной суд оставил без изменений приговор Дмитрию Томашевскому, признанному виновным в аварии 6 декабря 2022 года, в которой погибла пассажирка автомобиля, а пешеход получил тяжкий вред здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что Томашевский, находясь в состоянии опьянения, управляя автомобилем Subaru Legacy B4, допустил столкновение с Volkswagen Polo, после чего потерял контроль и наехал на дорожное ограждение, а затем выехал на тротуар. В результате аварии погибла пассажирка на переднем сидении, а пешеход получил тяжкие травмы.

Суд назначил Томашевскому 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишение права управления транспортными средствами на 3 года. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших: пострадавшему пешеходу выплачено 1 млн рублей, матери погибшей пассажирки — 2,5 млн рублей. Апелляционные жалобы осужденного и его защитника о смягчении вида исправительного учреждения отклонены.

Александра Провоторова
журналист

