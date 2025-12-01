ВТБ: число заявок на выездной сервис от новосибирцев выросло на 30%

За три квартала 2025 года число обращений к менеджерам выездного сервиса ВТБ выросло на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За три квартала услугой воспользовались 51,5 тыс. человек, что обеспечило порядка 13% от всех продаж банка. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

На сегодняшний день выездной сервис доступен в 70 населенных пунктах региона. Банковские карты доставляются в срок от 1 часа до 5 дней. Эта услуга бесплатна, а самая удаленная точка на карте сервиса – поселок Табулга Татарского района.

«Выездной менеджер – это полноценный сотрудник банка, который регулярно проходит обучение, знает обо всех наших продуктах и возможностях. Он не просто доставит карту, но и поможет перевести пенсию, установить мобильное приложение, открыть счет, проконсультирует по всем услугам. Выездные сотрудники также готовы помочь клиентам Почта Банка перейти на обслуживание в ВТБ», – рассказал Сергей Никулин.

По данным на конец октября, число клиентов ВТБ в Новосибирской области составило 620 тысяч человек – это 37% экономически активного населения региона. В банке отметили, что увеличивать долю пользователей наряду с сервисом доставки помогает развитие цифровых услуг, открытие новых офисов и модернизация существующих, а также интеграция с Почта Банком, за счет которой сеть ВТБ пополнилась новыми отделениями и пунктами обслуживания на Почте России.