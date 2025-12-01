За трое суток из Новосибирска вывезли около 56 тысяч кубометров снега

Дорожные службы города продолжают уборку после снегопадов: за три дня на очистку улиц и тротуаров вышло более 500 единиц техники. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

С 28 ноября по 30 ноября из Новосибирска было вывезено около 56 тысяч кубометров снега. Роторная техника убрала 26 393 кубометра снега, для обработки дорог использовано 629 тонн противогололёдных материалов.

На уборку города работали более 500 единиц техники в дневные и ночные смены. Очистке подверглись 615 парковок, островков безопасности, заездных карманов и въездов, 734 пешеходных перехода, 239 лестниц, 1 649 остановок общественного транспорта. Тротуары и дороги подметены на 3 892 км, обработаны противогололёдными материалами 697 км, выполнено грейдирование 610 км. В ручной уборке были задействованы от 208 до 330 человек.

1 декабря в первую смену на дороги города вышли 283 единицы уборочной техники. Работы ведутся на улицах Писарева, Нарымской, Титова, Немировича‑Данченко, Сибиряков‑Гвардейцев, Первомайской, Тельмана, Героев Революции, Земнухова, Тюленина, Танковой, Фрунзе, Кошурникова, Кирова, Иванова, Красноуфимской, на площадях им. Карла Маркса и Станиславского, а также на Бугринском мосту, проспекте Дзержинского, Гусинобродском шоссе и других объектах.