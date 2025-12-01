ЗАГС в Новосибирске хотят украсить архитектурной подсветкой за 1,2 млн рублей

В Новосибирске начали поиск подрядчика для оснащения архитектурно-художественной подсветкой здания дворца бракосочетания. Соответствующая информация были опубликована на портале госзакупок.

Подстветка должна появиться на здании, находящегося по адресу: Красный проспект, 68. В соответствии с техническим заданием, исполнителю предстоит установить светильники на витражи фасада и смонтировать фасадную сеть освещения, которая должна поддерживать несколько различных режимов работы.

Кроме того, компания-победитель должна будет предоставить гарантию на выполненные работы и установленное оборудование сроком не менее трёх лет.

Начальная цена контракта составляет более 1,2 миллиона рублей. Завершить все работы нужно до 26 декабря. Подать заявку можно до 8 декабря, итоги станут известны 10 декабря.