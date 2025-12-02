82.76% -1.2
сегодня 15:00
проиcшествия

Беспилотники над Каспийском: атака на город и завод в Дагестане

В ночь на 1 декабря над Каспийск (Республика Дагестан) зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов — воздушные цели были сбиты средствами ПВО над территорией города.

По данным региональных властей, атакованными могли быть стратегические объекты, в том числе Дагдизель — крупный судостроительный завод, производящий морское вооружение.

В результате инцидента повреждения получила жилой дом: по сообщениям, у некоторых квартир выбиты окна, повреждены рамки и выбиты стекла, также пострадали машины на парковке у дома.

Помимо материального ущерба, есть и пострадавшие — 12‑летняя девочка получила непроникающее ранение грудной клетки. Согласно Минздраву республики, жизни ребёнка ничего не угрожает.

Власти Дагестана подняли режим повышенной готовности: спасательные службы и экстренные службы работают в усиленном составе, принимаются меры для безопасности жителей.

