сегодня
02 декабря, 16:51
пробки
4/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 77.70 | eur 90.34
сегодня 11:59
общество

Бывшему заместителю директора НИИ Мешалкина в Новосибирске отказали в УДО

Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области
Октябрьский районный суд Новосибирска отказал бывшему заместителю директора по организационно-клинической работе НИИ патологии кровообращения им. Е.Н. Мешалкина в ходатайстве об условно-досрочном освобождении, сообщили в суде.

02 декабря 2025 года суд рассмотрел ходатайство бывшей заместителя директора НИИ Мешалкина о досрочном освобождении от наказания. Бойцова И.В. была осуждена Центральным районным судом Новосибирска 15 апреля 2024 года по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата бюджетных средств с использованием служебного положения организованной группой в особо крупном размере) к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом 500 тыс. рублей.

Ранее Министерством здравоохранения РФ по гражданскому иску с другими фигурантами было взыскано 927,45 млн рублей в качестве компенсации имущественного вреда, причинённого преступлением.

Суд постановил отказать Бойцовой в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении. Решение пока не вступило в законную силу.

Александра Провоторова
журналист

