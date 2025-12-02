Дело о хищении природного газа в отношении депутата Искитима Пустотина направили в суд

По версии следствия, Пустотин Виталий незаконно отобрал природный газ из сети ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» для обогрева нежилого здания на сумму более 2,3 млн рублей. Кроме того, совместно с Мальцевым Дмитрием они произвели ещё одну несанкционированную отборку газа на сумму около 77 тысяч рублей. Об этом сообщили Суды общей юрисдикции Новосибирской области.

Мальцев в интересах Пустотина использовал свои служебные полномочия для подключения газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения без заключения соответствующего договора. Он также приобрёл оборудование, организовал работу наёмных сотрудников, не знавших о противоправных действиях, и произвёл монтаж и пуск настенного отопительного газового котла, обеспечив незаконное подключение здания к газопроводу.

Уголовное дело поступило в Искитимский районный суд Новосибирской области, заседание назначено на 11:00 10 декабря 2025 года. Пустотин и Мальцев обвиняются в кражах (ч. 3 и 4 ст. 158 УК РФ) и в совершении действий с использованием служебного положения в коммерческой организации в интересах дающего (ч. 4 ст. 204 УК РФ).



Раннее Сиб.фм писали, что в Новосибирской области задержали депутата Пустотина и общественника Фролова.