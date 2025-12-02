82.76% -1.2
сегодня 11:03
общество проиcшествия

Два брошенных без присмотра ребенка 2 и 5 лет сгорели заживо под Новосибирском

Фото: Прокуратура Новосибирской области
В отношении жительницы Татарска утверждено обвинительное заключение по факту причинения смерти по неосторожности двум малолетним детям. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

Исполняющий обязанности Татарского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Её обвиняют по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум лицам.

Следствие установило, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и зная о неисправности электропроводки, покинула дом, оставив детей 5 и 2 лет без присмотра. В её отсутствие произошло возгорание, в результате которого помещение задымилось, и дети погибли от отравления угарным газом.

Следствие подчёркивает, что оставление детей одних в доме с неисправной проводкой напрямую привело к трагедии.

Уголовное дело направлено в Татарский районный суд для рассмотрения по существу.

Александра Провоторова
журналист

