Ещё 21 муниципальный район Новосибирской области выступил с инициативой о преобразовании в округа

В Новосибирской области ещё 21 муниципальный район предложил преобразоваться в муниципальные округа, продолжая переход на одноуровневую систему местного самоуправления. Инициативу обсудили на совместном заседании Совета муниципальных образований и Совета по взаимодействию Законодательного Собрания с местными органами власти, которое прошло в Искитиме.

Губернатор Андрей Травников отметил, что в регионе укрепляются новые традиции работы с муниципалитетами: совместные заседания с участием глав городских районов и проведение выездных встреч на разных территориях. Он подчеркнул, что основные задачи область выполняет, бюджеты на следующий год сформированы с учётом ключевых приоритетов.

Заместитель председателя правительства – министр региональной политики Роман Бурдин напомнил о вступлении в силу федерального закона, устанавливающего единый уровень местного самоуправления в регионах без особых исторических или национальных условий. В Новосибирской области уже девять районов преобразованы в округа, а советы депутатов оставшихся 21 района в ноябре–декабре 2025 года выступили с аналогичной инициативой.

Бурдин подчеркнул, что реформа не должна ухудшить условия жизни: для жителей работа органов власти останется на привычных местах, изменится лишь статус. Переходный период продлится до 2030 года, полномочия действующих органов сохранятся. Перед заседанием Травников и Шимкив возложили цветы к мемориалу воинам-искитимцам.