Губернатор Андрей Травников: Ветераны Новосибирской области остаются самой активной и надёжной частью нашего общества

Конференция прошла в Правительстве региона 2 декабря.



Губернатор Андрей Травников подчеркнул важность совместной работы с представителями ветеранских организаций области.



«Ветераны Новосибирской области остаются самой активной и надёжной частью нашего общества. Это было показано, в том числе, в уходящем 2025 году. В этом году состоялись одни из крупнейших выборов за последние годы – на территории Новосибирской области проходили практически во всех муниципалитетах – переизбирались советы депутатов, выборы областного уровня, выборы депутатов Законодательного Собрания. Ветераны продемонстрировали себя самые надёжными и вдумчивыми избирателями, многие активно участвовали в избирательных кампаниях достойных кандидатов, которые сегодня заслуженно получили мандаты и соответствующее доверие со стороны своих избирателей.

Высокая активность была проявлена ветеранами в мероприятиях, посвящённых 80-летию Великой Победы, мероприятиях, посвящённых Году Защитника Отечества», – отметил глава региона.



Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поблагодарил ветеранов за конструктивное взаимодействие.



«Хочу искренне поблагодарить вас за системную, постоянную и, главное, бесконечно душевную, сердечную работу. Так могут работать только ветераны. В большом выступления Владимира Ивановича практически каждый абзац начинается со слов «по традиции» или «уже не один десяток лет», что, собственно, в полной мере и есть красноречивая характеристика работы нашего совета ветеранов. Как и то, что в основе работы вашей общественной организации главное правило – учить собственным примером», – отметил Андрей Шимкив.



Отчёт о работе областного Совета ветеранов за период с декабря 2020 по декабрь 2025 гг.представил председатель Новосибирского областного совета ветеранов Владимир Панарин.



Сегодня в структуре областной ветеранской организации 45 местных ветеранских организаций в муниципальных образованиях и округах Новосибирска и Новосибирской области, Новосибирская городская организация ветеранов и 6 отраслевых ветеранских организаций, более двух тысяч первичных организаций, объединяющих в своих рядах около 600 тысяч ветеранов.



Уставной задачей организации является забота обо всех жителях нашей области, относящихся к старшему поколению. Планы организации нацелены на вовлечение всех людей старшего поколения в совместную работу по решению задач, определенных государственными программами и национальными проектами.



В отчетный период состоялось 9 Пленумов, 31 заседание Президиума, на которых рассматривались актуальные вопросы деятельности ветеранского сообщества.



Ветеранские организации приняли активное участие в праздновании значимых событий в истории нашего государства и области: 85-летие образования Новосибирской области; 50-летие образования Новосибирской областной общественной организации ветеранов; 130 лет городу Новосибирску; 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941-1945 г.г.); празднование Дней воинской славы России.



Ветераны являются активными участниками избирательного процесса по формированию региональной и федеральной власти, как исполнительной, так и законодательной. В свою очередь ветераны избираются и участвуют в работе представительных органов области, входят в составы Законодательного собрания Новосибирской области, сельских Советов. В районные Советы депутатов в 2025 году избраны председатели ветеранских организаций Краснозерского, Колыванского, Кыштовского, Болотнинского районов.