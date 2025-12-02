Хирург больницы Искитима отделался замечанием после удаления грыжи пятилетнему ребёнку вместо обрезания

В Искитимской ЦРБ после проверки хирург, который во время операции удалил пятилетнему мальчику пупочную грыжу вместо планируемого обрезания крайней плоти, получил дисциплинарное взыскание в виде замечания, сообщает «Весь Искитим».

Родители ребёнка обратили внимание на несоответствия в медицинских документах — в карте указывались разные диагнозы и группы крови. Хирург объяснил, что грыжу заметил только во время операции, когда живот ребёнка был расслаблен. При этом согласия родителей на удаление грыжи, по их словам, никто не спрашивал.

Из-за ошибки мальчику придётся дважды переносить общий наркоз и операцию. Родители продолжают настаивать на разбирательстве и надеются, что Следственный комитет уточнит все обстоятельства происшествия.