Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж

Новосибирская «Сибирь» одержала уверенную победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на домашней арене завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Уже в первом периоде хоккеисты «Сибири» сделали серьёзную заявку на победу, отправив в ворота гостей три безответные шайбы. Отличились Антон Косолапов, Архип Неколенко и Иван Абрамов.

Во втором периоде «Барысу» удалось прервать сухую серию голкипера «Сибири» Антона Красоткина и отыграть одну шайбу. Однако в заключительной трети матча Иван Чехович установил окончательный счёт, поразив ворота соперника на 59-й минуте матча.