82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
02 декабря, 11:53
пробки
4/10
погода
+0.6°C
курсы валют
usd 77.70 | eur 90.34
82.76% -1.2
сегодня
02 декабря, 11:53
пробки
4/10
погода
+0.6°C
курсы валют
usd 77.70 | eur 90.34
сегодня 10:46
спорт

Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров
Подпишитесь на Telegram-канал

Новосибирская «Сибирь» одержала уверенную победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на домашней арене завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Уже в первом периоде хоккеисты «Сибири» сделали серьёзную заявку на победу, отправив в ворота гостей три безответные шайбы. Отличились Антон Косолапов, Архип Неколенко и Иван Абрамов.

Во втором периоде «Барысу» удалось прервать сухую серию голкипера «Сибири» Антона Красоткина и отыграть одну шайбу. Однако в заключительной трети матча Иван Чехович установил окончательный счёт, поразив ворота соперника на 59-й минуте матча.

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 2

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 3

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 4

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 5

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 6

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 7

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 8

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 9

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 10

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 11

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 12

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 13

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 14

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 15

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 16

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 17

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 18

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 19

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 20

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 21

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 22

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 23

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 24

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 25

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 26

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 27

Фото Хоккейная «Сибирь» разгромила «Барыс» в домашнем матче. Фоторепортаж 28

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.