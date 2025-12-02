Новосибирск готовится к большому наплыву болельщиков на Кубок Первого канала по хоккею

С 11 по 14 декабря в Новосибирске пройдет Кубок Первого канала по хоккею. В связи с этим городские власти приняли меры для улучшения транспортной доступности к ледовой арене «Сибирь Арена». На Ленинской линии метро будет сокращен интервал движения поездов, а в дни открытия и закрытия турнира, а также после матчей, на линию будут выпущены дополнительные электропоезда.

Муниципальный пассажирский общественный транспорт также будет работать в усиленном режиме. В частности, усилятся маршруты автобусов 5, 6, 28, 39 и троллейбусов 7 и 8, которые проходят по дамбе Октябрьского моста. Для маломобильных граждан будет организован проход по тротуару дамбы и пешеходному мосту с доступом к лифтам, что обеспечит удобный доступ к месту проведения матчей.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подчеркнул важность организации транспортной логистики и подготовки прилегающей территории парка «Арена» для комфортного приема гостей. Он отметил, что введение в эксплуатацию новой станции метро «Спортивная» стало дополнительным плюсом для обеспечения транспортных нужд зрителей.

Ожидается, что Кубок Первого канала вызовет большой интерес среди болельщиков, и город готовится к прибытию гостей из других городов и стран.