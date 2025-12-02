Новосибирская «Сибирь» разгромила «Барыс» со счётом 4:1

Хоккейная «Сибирь» одержала уверенную победу над «Барысом» на своём льду, завершив матч со счётом 4:1. Об этом сообщается в канале новосибирского клуба.

Хоккейный клуб «Сибирь» уверенно выиграл домашний матч против «Барыса», завершив встречу со счётом 4:1. Уже в первом периоде новосибирцы оформили три шайбы, обеспечив себе комфортное преимущество и взяв инициативу в свои руки. Гости сумели сократить отставание лишь под занавес третьего периода, однако на исход матча это не повлияло.

Победа стала продолжением успешной серии команды. Ранее, 22 ноября, «Сибирь» также заработала очки в гостях, обыграв «Сочи» на арене «Большой» со счётом 2:1 в рамках регулярного чемпионата КХЛ.