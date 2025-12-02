82.76% -1.2
Новосибирский ХК «Сибирь» расторг контракт с нападающим Бутузовым после 379 матчей

Хоккейный клуб «Сибирь» и нападающий Владимир Бутузов прекратили сотрудничество по взаимному соглашению сторон.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале новосибирской команды. В клубе поблагодарили игрока за проделанную работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

В нынешнем сезоне 31-летний форвард провёл 25 матчей в КХЛ, набрав два очка — забросив шайбу и сделав результативную передачу. Всего за время выступления в составе «Сибири» он вышел на лёд 379 раз и набрал 142 очка, в том числе 68 голов и 74 ассиста. Ранее Бутузов играл за «Адмирал» и «Амур».

Команда продолжает сезон, занимая 11-е место в Восточной конференции с 23 очками после 32 встреч. Также сообщается, что на драфт отказов направлен нападающий Кирилл Рассказов.

