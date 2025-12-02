Памяти академика Александра Семеновича Донченко

В Новосибирской области сообщили о кончине академика РАН Александра Семёновича Донченко. Губернатор региона Андрей Травников выразил свои соболезнования.

По его словам, уход Александра Донченко стал тяжёлой утратой для российской науки, аграрного сектора и особенно для Сибири, которой он посвятил многие годы работы.

Донченко был признанным специалистом в области ветеринарии и животноводства. Его исследования и разработки по борьбе с опасными инфекциями животных помогли укрепить ветеринарное благополучие и продовольственную безопасность страны. Под его руководством создавались современные технологии, диагностические системы и препараты, спасшие тысячи голов скота.

Кроме научной деятельности, он активно участвовал в общественной жизни, был депутатом областного Совета и занимался вопросами развития сельских территорий и рационального использования ресурсов.

Его путь — от работы трактористом на целине до руководства крупными научными центрами — называли примером преданности профессии и Родине. Донченко опубликовал более 800 научных работ, получил свыше 30 патентов, воспитал множество учеников, создав сильную научную школу.

Губернатор подчеркнул, что память о талантливом учёном, наставнике и гражданине сохранится в сердцах коллег и жителей региона. Прощание пройдёт 5 декабря в Доме учёных СФНЦА РАН.