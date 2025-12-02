82.76% -1.2
сегодня
02 декабря, 11:54
пробки
4/10
погода
+0.6°C
курсы валют
usd 77.70 | eur 90.34
сегодня
02 декабря, 11:54
пробки
4/10
погода
+0.6°C
курсы валют
usd 77.70 | eur 90.34
сегодня 07:19
общество

Прокуратура НСО дошла до кассации с требованием вернуть санаторий «Краснозерский» государству

Фото: ru.freepik.com/author/freepik
Прокуратура Новосибирской области продолжает попытки вернуть в госсобственность санаторий «Краснозерский», приватизированный 17 лет назад. Несмотря на отказы судов двух инстанций, надзорное ведомство подало кассационную жалобу. Это следует из картотеки суда.

Напомним, что прокуратура считает, что имущественный комплекс, находившийся в федеральной собственности, был передан частным лицам с нарушениями: решение о приватизации приняли неуполномоченные должностные лица.

Ведомство подало иск об истребовании в пользу Российской Федерации имущества в виде обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Санаторий «Краснозерский». Однако и Арбитражный суд Новосибирской области, и Седьмой арбитражный суд отказали прокуратуре в его удовлетворении. Сейчас прокуратура подала кассационную жалобу в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, слушание состоится 22 января.

Наталья Шлюшинская
журналист

