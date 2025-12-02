Стало известно, почему елочные базары Новосибирска простаивают без пихт

Елочные базары Новосибирска официально могут работать с 1 декабря. Город предложил арендаторам 218 площадок для торговли, большинство из них были зарезервированы. Однако ко 2 декабря почти все точки простаивают без пихт (далее по тексту – елки, так как здесь их все называют). Журналист Сиб.фм выяснил, почему и когда же елочные базары начнут полноценную работу.

«Ситуация абсолютно нормальная и имеет простое объяснение. Большинство владельцев базаров выставляют продукцию ближе к 10 декабря. Потому что именно к этому времени начинаются продажи. С 1 по 10 декабря просто нерентабельно держать охрану и сотрудников на точках. Чтобы эти необязательные расходы не легли на плечи покупателей, участники розничного рынка не спешат начинать торговлю с начала месяца. Сейчас работают буквально несколько точек, остальная торговля идёт через интернет до 10 декабря», — пояснил Сиб.фм Владимир Колесниченко из компании «Братья Елкины» (несколько елочных базаров в Новосибирске, оптовый склад и интернет-магазин).

​Найти ближайший елочный базар можно с помощью карты «Мой Новосибирск». Кликнув раздел «услуги» в левой стороне экрана, нужно выбрать раздел «елочные базары».