ТНТ анонсировал новый сезон: больше талантов из Сибири

Телеканал ТНТ представил новинки предстоящего телесезона на бизнес-завтраке в Новосибирске. Мероприятие прошло в ресторане La Maison, где руководство канала подвело итоги предыдущего года и анонсировало грядущие премьеры.

По итогам предыдущего года сериалы телеканала вновь заняли достойные строчки рейтингов, причем 10 из 10 комедийных проектов года были именно с этого канала. В их числе – «Потехе час» с Никитой Кологривым и «Остаться друзьями» с Софьей Зайкой. В новом сезоне канал продолжит развивать комедийные и семейные истории, представляя такие новинки, как «Нейровася», «Кузя» и «Малой».

ТНТ остается домом российского юмора, где 7 из 10 популярных комедийных шоу выходили на этом канале. В эфире продолжают лидировать программы, такие как Comedy Club и «Однажды в России», в которых часто выступают новосибирские комики. В новом сезоне также стартует кастинг в новое юмористическое шоу «Молчание – золото».

Канал укрепляет свои позиции и в сегменте развлекательных шоу. В числе таких проектов – «Выжить в Самарканде» с участием новосибирского певца Мити Фомина и «Конфетка», где регулярно выступают исполнители из Сибири. Кроме того, спортивное шоу «Титаны» продолжает привлекать внимание участием атлетов из Новосибирска.

Ведущий менеджер отдела коммуникации с региональными партнерами ГПМ Реклама Игорь Щегольков отметил, что шоу в прайм-тайм демонстрируют интерес зрителей. В этом сезоне готовятся к выходу новые фильмы, такие как «Тёща 2» и «Невероятные приключения Шурика» с Никитой Кологривым.