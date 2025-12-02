Топ-менеджер ВТБ представил пьесу про безумные качели рубля и возможный пакт ЦБ с властями

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов опубликовал в РБК пьесу "Инфляция, или сон в зимнюю ночь" по мотивам классики Уильяма Шекспира к 16-му инвестиционному форуму "Россия зовет!". Так Пьянов подчеркивает необходимость признать существующую проблему курсообразования рубля.

"За последние 15 лет не помню другого такого момента, чтобы бизнес был так широко и глубоко уверен, что «курс ненастоящий». Все внешние торговые партнеры страны – Залив, Китай, Индия, имеют или фиксированный валютный курс, или валютный курс с «сильным подруливанием». Ставим вопрос — по-прежнему ли правильна модель плавающего курса рубля в новых макроэкономических реалиях? Возможная альтернативная конфигурация — плавающий валютный коридор", — пояснил Пьянов, слова которого приводятся в публикации РБК.

Кроме того, Пьянов предполагает возможный "негласный пакт", заключенный между Банком России и исполнительной властью. Он включает в себя цель по инфляции на уровне 4% и определяет месячный прирост кредитного портфеля юридических лиц как ключевой индикатор денежной массы. "Если месячный прирост составляет менее 10% в год, денежно-кредитные условия считаются жесткими и требуют смягчения. В противном случае, как это было в октябре, необходимо ужесточение", — добавил он.