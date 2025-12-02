В Новосибирске из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ ввели ограничения

В Новосибирской области зафиксирован резкий рост заболеваемости — еженедельный прирост гриппа и ОРВИ составляет 10–15%, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

За 48-ю неделю 2025 года (с 24 по 30 ноября) в регионе зарегистрировали 28 950 случаев ОРВИ и 285 случаев гриппа. Для профилактики Роспотребнадзор рекомендует прививаться: уже привито 1 524 177 жителей области.

Также действуют общие меры защиты: соблюдение личной гигиены, ношение медицинских масок в местах скопления людей, регулярное проветривание и влажная уборка помещений, здоровый образ жизни, сбалансированное питание, прогулки на свежем воздухе и физическая активность.

При первых симптомах (повышение температуры, головная боль, першение в горле, кашель, насморк, ломота в теле) необходимо вызвать врача и избегать посещения школ, детских садов и мест массового скопления людей до полного выздоровления.

На оперативном совещании губернатор Андрей Травников поручил заранее усилить профилактические меры. Он напомнил, что в отдельных соседних регионах уже закрывают школы на карантин. Чтобы избежать массового перехода на дистанционное обучение в Новосибирской области, региональным учреждениям рекомендовано ужесточить санитарные требования.

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий отметил, что будет вводиться масочный режим, чтобы снизить контакты между заболевшими и здоровыми детьми.

Сейчас классы и группы отправляют на карантин при превышении порога в 20% заболевших, однако при ухудшении ситуации этот показатель могут снизить до 15%.