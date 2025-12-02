В Новосибирске КамАЗ снес 11-летнюю девочку на зебре

В Новосибирске 2 декабря произошло ДТП с участием пешехода, в результате которого пострадал ребёнок.

По информации городской Госавтоинспекции, около 14:00 в Советском районе 43-летний водитель КАМАЗа, двигаясь по улице Ветлужской, напротив дома №5 совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Травмы получила 11-летняя девочка, её доставили в больницу для оказания медицинской помощи. На месте работают сотрудники ДПС, которые устанавливают обстоятельства происшествия.