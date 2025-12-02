В Новосибирске «Новые люди» предложили не усыплять собак, а повышать ответственность хозяев

В Новосибирской области продолжают обсуждать законопроект об убийстве бездомных собак. Эвтаназию поддержало большинство депутатов Законодательного собрания Новосибирской области. Против этой меры единогласно выступили представители фракции «Новые люди». К следующему чтению законопроекта они подготовили поправки, которые сделают его гуманнее.

Сейчас в законопроекте прописано, что убивать будут только агрессивных животных.

«Вместе с тем такие понятия, как „немотивированная агрессия“ и „экстраординарная ситуация“ отсутствуют в федеральном законодательстве, что может вести к неоднозначности трактовок», — поясняет один из авторов поправок к законопроекту, депутат Законодательного собрания Новосибирской области от партии «Новые люди» Дарья Украинцева.

Поправки предполагают, что решение об агрессии животного будет принимать специальная комиссия. Туда войдут специалисты и зоозащитники. Это позволит избежать ситуации, когда подрядчик для отчётности или по иным причинам убивает собаку, которая не проявляет агрессии.

Ещё одна поправка предусматривает исключение размытого основания «экстраординарной ситуации», которое может привести к массовой эвтаназии.

Самое главное — в поправках «Новых людей» содержится положение об усилении ответственности хозяев за своих животных. Опыт других российских городов показывает, что именно эта мера помогает наиболее действенно решать вопрос бездомных собак.

«Наша цель — чтобы в Новосибирской области было безопасно. Эвтаназия не поможет избежать появления новых стай собак. Нужна ответственность хозяев, чтобы они не выбрасывали животное на улицу, и стерилизация, которая не даст уличным собакам оставить потомство. Только эти меры дадут ощутимый результат», — уверена депутат Законодательного собрания Новосибирской области, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

В ходе рассмотрения законопроекта у депутатов будет возможность рассмотреть предложенные «Новыми людьми» поправки и сделать законопроект более гуманным.