сегодня 11:22
В Новосибирске открывается зимний сезон парковой гимнастики

Фото: мэрия Новосибирска
3 декабря в Центральном парке Новосибирска стартует зимний сезон парковой гимнастики. Занятия будут бесплатными и открыты для всех желающих, сообщили в мэрии города.

Занятия зимней парковой гимнастикой в Новосибирске начнутся 3 декабря в 9:30 в Центральном парке. Организатором выступает департамент по социальной политике мэрии, а тренировки проводятся по методике автора оздоровительной гимнастики Владимира Ефремова.

Уроки проходят на свежем воздухе и рассчитаны на участников любого возраста. Система упражнений направлена на укрепление организма, профилактику заболеваний позвоночника и суставов.

Тренировки будут проводиться каждую среду в течение зимнего сезона. После занятий предусмотрено чаепитие на свежем воздухе, поэтому организаторы советуют захватить термос с горячим напитком. Сбор участников — у сцены Центрального парка.

Александра Провоторова
журналист

