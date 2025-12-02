82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
02 декабря, 21:09
пробки
2/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.70 | eur 90.34
82.76% -1.2
сегодня
02 декабря, 21:09
пробки
2/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.70 | eur 90.34
сегодня 16:15
общество

В Новосибирской области около 700 единиц спецтехники вышли на уборку снега

Фото: Мэрия Новосибирска
Подпишитесь на Telegram-канал

По состоянию на 2 декабря на уборке областных трасс круглосуточно задействованы сотни единиц техники. Об этом сообщили в Территориальном управлении автодорог региона.

В Новосибирской области продолжают масштабную очистку дорог от последствий снегопадов. По данным Территориального управления автомобильных дорог региона, на 13 тысячах километров трасс работают 662 машины спецтехники, которые занимаются расчисткой и обработкой покрытий.

Особое внимание уделяется маршрутам школьных автобусов. В регионе действует 607 школьных маршрутов общей протяжённостью 5 554 километра — эти дороги очищаются в первую очередь, чтобы обеспечить безопасные и бесперебойные перевозки учащихся.

Качество уборки ежедневно проверяют сотрудники ТУАД. Работы ведутся по планам зимнего содержания с учётом погодных условий и прогнозов синоптиков.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.